NBA ekibi Brooklyn Nets'te başantrenörlüğe Steve Nash getirildi

SPOR GÜNDEMİ

18'lik Fabio Sliva, Wolwes'da 18'lik Fabio Sliva, Wolwes'da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Porto forması giyen forvet oyuncusu Fabio Silva'yı kadrosuna kattı.

'Türkler, Macarları küçümsedi bize karşı daha motive çıkacaklardır' 'Türkler, Macarları küçümsedi bize karşı daha motive çıkacaklardır' Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, yarın oynayacakları Türkiye maçında cesur ve agresif olan tarafın daha iyi olacağını söyledi.

Başkan Erdoğan, U19 Kız Voleybol Takımı'nı kabul etti Başkan Erdoğan, U19 Kız Voleybol Takımı'nı kabul etti Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı'nı kabul etti.

İrfan Can Eğribayat, Göztepe'de İrfan Can Eğribayat, Göztepe'de Göztepe, 22 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fırsat imzası Josef de Souza Fırsat imzası Josef de Souza Sarı-Kırmızılı ekip, en ihtiyaç duyduğu bölge için çok iyi bir şans yakaladı. Galatasaray'ın ilgilendiği Fenerbahçeli eski oyuncu Josef, Suudi Kulübü Al Ahli'yle sözleşmesini feshetti. Aslan, bonservis bedeli ödemeden ezeli rakibinin eski yıldızını kadrosuna katmak üzere...