NBA efsanesi Michael Jordan, NASCAR takımı kuruyor

Jordan, sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, NASCAR pilotu Denny Hamlin ile beraber 2021 sezonunda yarışacak bir takım kuracaklarını belirtti.
57 yaşındaki Jordan, takımın pilotunun, bu sezon Richard Petty Motorsports için yarışan NASCAR'daki tek siyahi sürücü Bubba Wallace olacağını kaydetti.
NASCAR'da az sayıda siyahinin takım sahibi olduğunu vurgulayan Jordan, "Sistematik ırkçılığa karşı mücadele için verdiğim sözlere ve yaptığım bağışlara ek olarak, yeni bir izleyici kitlesi yetiştirmek ve siyahilere yarışlarda daha fazla fırsat tanımak için bu takımı bir şans olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.
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