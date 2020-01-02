Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9568
  • 6,684
  • 290.971
  • 115014
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. NBA efsanesi David Stern yaşamını yitirdi

NBA efsanesi David Stern yaşamını yitirdi

NBA efsanesi David Stern yaşamını yitirdi

1984-2014 yılları arasında NBA'in patronu olan Amerikalı spor adamı David Stern'in vefat ettiği açıklandı.

1984-2014 yılları arasında NBA'in başkanlık görevini üstlenen ve Draft açılış konuşmalarında sık sık rastladığımız isimlerden biri olan David Stern'in hayatını kaybettiği açıklaandı.

Önceki günlerde beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki spor adamı, 3 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti ve gözlerini hayata yumdu. NBA konuyla ilgili resmi açıklama geçti.

Stern, 30 yıl boyunca NBA'in başındaki isim olarak görev alarak tarihe ismini yazdırmıştı.


Oktay Kaynarca'dan karizmatik veda
Burak Yılmaz eski eşiyle barıştı
100 bin gülle evlilik teklifi
'Rapçiler de sanatçıdır'
İlk aşk bombası

Bu Robot Pizzayı Yapıp,Pişirip,Paketliyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Ankara'da 13 katlı binada yangın paniği! Ekipler duvarı balyozla yıktı

Erzincan'da yolcu otobüsü iş makinesine çarptı! Çok sayıda yaralı var