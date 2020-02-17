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aksam.com.tr
  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 09:14
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  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 09:14

NBA All-Star maçını LeBron James'in takımı kazandı

NBA All-Star maçını LeBron James'in takımı kazandı

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2020 NBA All-Star maçını LeBron James'in takımı 157-155'lik skorla kazandı.

Chicago'da düzenlenen 2020 NBA All-Star maçını 157-155'lik skorla LeBron James'in takımı kazandı.

Son çeyrekte geriden gelerek kazanan LeBron James'in takımı adına son sayıyı Chicago doğumlu Anthony Davis attı.

Kobe Bryant NBA All-Star MVP ödülünü 8 üçlük isabetiyle 30 sayı üretene Kawhi Leonard aldı.

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