NBA All-Star maçını LeBron James'in takımı kazandı

Chicago'da düzenlenen 2020 NBA All-Star maçını 157-155'lik skorla LeBron James'in takımı kazandı.
Son çeyrekte geriden gelerek kazanan LeBron James'in takımı adına son sayıyı Chicago doğumlu Anthony Davis attı.
Kobe Bryant NBA All-Star MVP ödülünü 8 üçlük isabetiyle 30 sayı üretene Kawhi Leonard aldı.
BU sezon Süper Lig’de 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 36 puan toplayabilen Beşiktaş, geride kaldı.
FENERBAHÇE’YE sezon başında katılan Altay Bayındır, sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.
Jailson, F.Bahçe’yi ateşe attı.
Ankaragücü yenilgisi Fenerbahçe’de taşları yerinden oynattı. Yönetim, Ersun Yanal’la görüşecek. Derbi son şansı.
TRABZONSPOR, Erzurum’a giderken Numan Kaya, oyunculara sadece ‘el sallamak’ için takım otobüsünü tam bir saat bekledi.
Yazarımız Engin Verel, Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.
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