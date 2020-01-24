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  • 24 Ocak 2020 Cuma 10:22
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  • 24 Ocak 2020 Cuma 10:22

NBA All-Star Maçı 2020 için ilk beş oyuncuları belli oldu!

NBA All-Star Maçı 2020 için ilk beş oyuncuları belli oldu!

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NBA, 2020 NBA All-Star Maçının ilk beş oyuncularını duyurdu.

NBA, 2020 NBA All-Star Maçının ilk beş oyuncularını duyurdu.

İlk beş oyuncularının toplamda üçünün ilk kez bu rolü üstleneceği listeyi %50 taraftarlar, %25 medya ve %25 oyuncular belirledi.

İlk beş oyuncularının sonuçlarının, taraftar oylamasının ilk sonuçları ile neredeyse aynı olduğu görüldü, lakin tek istisna Doğu'da Kyrie Irving yerine Kemba Walker'ın ilk beşe girmesi oldu.

Oyuncuların atanacağı takımlar henüz belirlenmedi. İki konferansın önde gelen oy liderleri olan Giannis Antetokounmpo ve LeBron James, 6 Şubat'ta kadroları bölecekler.

Doğu Konferansı

Giannis Antetokounmpo
Joel Embiid
Pascal Siakam
Trae Young
Kemba Walker

Batı Konferansı

LeBron James
Anthony Davis
Kawhi Leonard
Luka Doncic
James Harden

İlgi çekici rakamlar:

Bradley Beal, Doğu Konferansı guardları listesinde 8. sırada yer aldı, ancak oyuncu oyları arasında 2. oldu.

Medya, Jimmy Butler'ı Doğu Konferansı forvetleri arasında üçüncü sırada seçti, ancak oyuncu oylamasında 6. oldu (ve genel olarak 4. sırada).

Taraftarlar, medya ve oyuncuların tümü, ilk üç Batı Konferansı guardları ve forvetlerinde hemfikirlerdi.

NBA'de en çok taraftar oyuna sahip oyuncu, yaklaşık 6.3 milyon oyla LeBron James'ti. Luka Doncic'in 6.1 milyon, Giannis Antetokounmpo'nun ise 5.9 milyon oyu vardı.

Alex Caruso 1.3 milyon taraftar oyu aldı. Tacko Fall'un oyları, 900.000'in üzerindeydi.

Luka Doncic ve Trae Young'ın başlangıç kadrolarına girmeleri, 21 yaşından küçük iki oyuncunun ilk beş kadroda yer alması açısından Kobe Bryant ve Kevin Garnett'in 1998'de bunu başarmasından bu yana ilk kez gerçekleşti.

(Sporx)

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