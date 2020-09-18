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  • Nazım Sangare'yi bitiremeyen Beşiktaş, rotasını Davide Santon ve Valentin Rosier'e kırdı
  • 18 Eylül 2020 Cuma 13:39
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Nazım Sangare'yi bitiremeyen Beşiktaş, rotasını Davide Santon ve Valentin Rosier'e kırdı

Nazım Sangare'yi bitiremeyen Beşiktaş, rotasını Davide Santon ve Valentin Rosier'e kırdı

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Sağ bek arayışlarını sürdüren ve Nazım Sangare transferini bitiremeyen Beşiktaş, rotasını Roma'da forma giyen Davide Santon ve Sporting Lizbon'un Fransız sağ beki Valentin Rosier'e kırdı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği sağ bek transferinde bir süredir Antalyaspor forması giyen Nazım Sangare üzerinde yoğunlaşan Beşiktaş Yönetimi, kırmızı-beyazlı kulübün maddi konularda geri adım atmaması nedeniyle başka isimlere yöneldi.

SANGARE İÇİN UMUTLAR AZALDI

Nazım'ı tamamen rafa kaldırmayan fakat bu transferde umudu gittikçe azalan siyah-beyazlılar, başta Roma'da oynayan Davide Santon olmak üzere yabancı adaylara ağırlık verecek.

Beşiktaş'ın şimdiye kadar yaptığı tüm transferlerin maliyeti, Domagoj Vida ile Adem Ljajic'in toplam yıllık parasına bile ulaşmadı. Maliyeti yüksek çok sayıda oyuncuyla yollarını ayıran ve ciddi bir tasarruf sağlayan siyah-beyazlılar önümüzdeki dönemde de mali kriterlerden taviz vermeyecek.

MERT GELSE BİLE BİR TECRÜBELİ DAHA…

Beşiktaş Yönetimi, Santon dışında Bayern Münih forması giyen Mert Yılmaz'ı da bitirmek istiyor. Mert gelse bile bir tane daha tecrübeli sağ bek almak isteyen Kartal, Sporting'de oynayan Fransız sağ bek Valentin Rosier'i de kiralık olarak gündeminde tutuyor.

Sergen Yalçın'ın ilk tercihi Antalyasporlu Nazım Sangare olsa da siyah-beyazlılar, maddi sıkıntıları öne sürerek deneyimli teknik adamın önüne daha farklı isimler koyacak. Beşiktaş ayrıca bir kanat oyuncusu ve forvet transferini de en kısa zamanda bitirmeye çalışacak.

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