Nazım Sangare'de favori Galatasaray

AKŞAM
Galatasaray’da önümüzdeki sezon öncesinde Şener Özbayraklı’nın ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Ülkesine dönmek isteyen Mariano’nun durumu ise belirsiz. Sambacı da giderse elde sadece Linnes kalıyor. Almanya’dan, “ligablatt.de” sitesinin haberine göre; Antalyaspor’un 25 yaşındaki milli oyuncusu Nazım Sangare için Türkiye’de büyük bir yarış var. G.Saray, Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzon, nabız yokluyor.
FUTBOLCUYLA ANLAŞTILAR
Almanya doğumlu futbolcu için Galatasaray’ın favori konumda olduğu yazıldı. Türkiye’de en fazla şampiyonluk yaşayan takım olduğu vurgulanan Sarı-Kırmızılılar’ın, futbolcuyu ikna ettiği belirtildi. Ancak Nazım’ın Antalyaspor’la 2022’ye kadar mukavelesi bulunuyor. Yani transferin gerçekleşmesi için bonservis bedeli ödenmek zorunda. Antalyaspor ve Galatasaray’ın orta yolu bulması bekleniyor.
MARIANO: GÖRÜŞÜYORUZ
Öte yandan Mariano, ESPN Brezilya’ya konuştu. Ülkesine dönmek istediğinin altını çizen Sambacı, “Ülkeme dönmek istiyorum. Ancak menajerim Galatasaray ile de görüşecek ve burada neler olacağını henüz bilemiyoruz” dedi.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, istifa eden yakın arkadaşının yaşadıklarını AKŞAM'a anlattı: “Comolli bana, ‘Ben kendimi başkana anlatıyorum, anlatıyorum. Sonra başkan çıkıp, fikir değiştiriyordu. Artık benim sözümün geçmediği yerde durmamın pek bir anlamı kalmamıştı' dedi.”
Bordo-Mavililer'in kaptanı Arjantin basınına güvende olduklarını açıkladı: “Türkiye'de şanslıyız. Salgın, Arjantin'de olduğu gibi Türkiye'ye de geç geldi. Avrupa'daki gibi engellenmesi zor olmadı. Doğruyu söylemem gerekirse, Türkiye'de bir korkumuz olmadı. Dünya çapında pandemi ilan edildiğinde Türkiye buna hazırdı.”
Eğer Ziraat Türkiye Kupası virüsten tamamlanamazsa UEFA ligdeki puanlamaya göre Avrupa'ya takım çağıracak. Bu da Beşiktaş'ın yolunu açarken, Fenerbahçe'yi dışarıda bırakacak.
Belçika basınından “voetbalnieuws”un haberine göre; Monaco, Anderlecht'e kiraladığı Chadli'yi gelecek sezon kadroda tutacak.
İngiliz basını Vedat Muriqi'nin, ara transfer döneminde Newcastle United tarafından takip edildiğini ve değerinin düştüğünü yazdı.
Hafta içinde Norveç'ten Trabzon'a özel uçakla gelen Sörloth'a 14 günlük karantina sürecinde özel program verildi.
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