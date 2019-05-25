Nazım Sangare: 'Ülkem için oynamak her zaman benim en büyük hayalimdi'

A Milli Takım'ın aday kadrosuna ilk kez çağrılan defans oyuncusu Nazım Sangare, sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.

Sangare, büyük beğeni alan paylaşımında şunları kaydetti:

"Ülkem için oynayacak olmanın benim için nasıl bir gurur kaynağı olduğunu tarif etmem mümkün değil. Ülkem için oynamak her zaman benim en büyük hayalimdi ve uğrunda gerekli özveriyi yapmaya ve çok çalışmaya hazırsanız, hayalleriniz gerçek oluyor. Bugüne kadar yanımda olup, bana destek olan herkese sonsuz teşekkürler."

Öte yandan, Antalyasporlu orta saha oyuncusu Doğukan Sinik ise 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta yer alan Ümit Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Kosova'yla oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

Antalyaspor Kulübü, milli takımların aday kadrolarına davet edilen iki futbolcusunu kutladı.