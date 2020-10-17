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aksam.com.tr
  • 17 Ekim 2020 Cumartesi 08:00
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Nazım Sangare, ilk 11'de

Nazım Sangare, ilk 11'de

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AKŞAM

Fenerbahçe'de Nazım Sangare, Göztepe maçına ilk 11'de başlayacak.

Fenerbahçe'de zorlu Göztepe deplasmanı öncesi Gökhan Gönül’ün durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-Lacivertliler’de, Gökhan’ın Trabzon maçı düşünülerek riske edilmemesi halinde Nazım Sangare 11’de başlayacak.

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