Nazım Sangare, ilk 11'de

Çebi'den Yalçın'a yanıt: Hocamızın istemediği hiçbir oyuncuyu almadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, "Bazı transferleri ben istemedim." sözlerine Başkan Ahmet Nur Çebi'den yanıt geldi: “Transferde 4-5 kişilik bir ekiple çalıştık. Hocanın istediklerini de aldığımız oldu. Hocanın istediği ancak alamadığımız futbolcular da oldu. Hocamızın onaylamadığı hiçbir futbolcuyu transfer etmedik.”