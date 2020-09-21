Nazım Sangare gelecek sezon as oyuncu olacak

Fenerbahçe, tek transfer döneminde sağ ve sol bek rotasyonunu komple yenilemeyi başardı. Üstelik sarı-lacivertliler bu bölgelere geçtiğimiz sezon performans olarak en çok dikkat çeken 4 ismi aldı.
Beşiktaş'la sözleşmelerini sonlandıran Gökhan Gönül ve Caner Erkin bedelsiz alındı, her iki oyuncu da ilk maçta birer golün kahramanı oldu. Sol bekte Caner dışında yine bir başka ezeli rakibi Trabzonspor'la sözleşmesini uzatmayan Filip Novak, bedelsiz olarak geldi. Son olarak bu halkaya Nazım Sangare katıldı.
GELECEK SEZON AS OLACAK
Milli oyuncu, Fenerbahçe'nin bonservis vererek aldığı tek bek oldu. 26 yaşındaki Sangare, 35 yaşındaki Gökhan'ın alternatifi olacak. Gelecek sezondan itibaren ise as takım sağ beki olarak görev yapacak.
GÖKHAN GÖNÜL TEKNİK HEYETE
Gökhan Gönül'ün bu yıl sonunda veya bir sonraki sezon A takım teknik heyet kadrosuna katılması bekleniyor.
Al-Duhail ile yollarını ayıran, adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan tecrübeli golcü Mario Mandzukic, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine transfer olmak üzere.
Fenerbahçeli taraftarların hayali olan Mesut Özil'in Acun Ilıcalı ile arasındaki Türkiye diyalogu sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Bu sezon ezeli rakiplerine attığı transfer çalımlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, zincire bir halka daha ekledi: Nazım Sangare. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın de istediği başarılı sağ bekin transferini bitirdi.
Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geliyor.
Hafta içinde 2 yeni oyuncuyu daha Trabzon'a getirecek olan Trabzonspor'da, 1 numaralı hedef Erik Sviatchenko. Yönetim ile Midtjylland arasında yapılan pazarlıklarda çok ufak pürüzler kaldı. Vitor Hugo cephesinde de gelişmeler olumlu. Her şeye rağmen listede 3 de alternatif var.
Diriliş Belhanda