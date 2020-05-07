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aksam.com.tr
  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 09:21
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  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 09:21

Nazım Sangare Galatasaray'a imza atmaya hazır

Nazım Sangare Galatasaray'a imza atmaya hazır

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Sağ bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Atletico Mineiro ile anlaşan Mariano ile Şener Özbayraklı ve Martin Linnes ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, ilk tercihi olan Omar Elabdellaoui ile anlaşamadı. Bunun üzerine Cimbom, B planını devreye soktu ve milli futbolcu Nazım Sangare için tekrar harekete geçti. 25 yaşındaki sağ bek, Antalyaspor ile anlaşılması halinde pazarlık yapmadan Galatasaray forması giymeye hazır.

Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken özellikle sağ bek mevkiinde büyük bir değişim yaşanacak.

Brezilya takımlarından Atletico Mineiro ile anlaşan Mariano (32 maç, 0 gol, 5 asist) ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve bekleneni veremeyen Şener Özbayraklı ile Martin Linnes'i de kadrosunda düşünmeyen Galatasaray yeni sağ bek için ilk hamlesini Olympiakos'tan Omar Elabdellaoui'ya yapmıştı. Ancak 1.5 milyon Euro yıllık ücrette ısrar eden Norveçli sağ bek oyuncusu sarı-kırmızılıların 1 milyon Euro'luk teklifini reddetti.

GELMEYE HAZIR

Elabdellaoui'dan olumsuz cevap alan Galatasaray B planı olarak Antalyaspor'dan Nazım Sangaré'ye yöneldi. 25 yaşındaki milli oyuncu, kulübü ile anlaşmaları halinde pazarlık yapmadan sarı-kırmızılı kulübe imza atmaya hazır.

(Sabah)

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