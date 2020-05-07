Nazım Sangare Galatasaray'a imza atmaya hazır

Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken özellikle sağ bek mevkiinde büyük bir değişim yaşanacak.
Brezilya takımlarından Atletico Mineiro ile anlaşan Mariano (32 maç, 0 gol, 5 asist) ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve bekleneni veremeyen Şener Özbayraklı ile Martin Linnes'i de kadrosunda düşünmeyen Galatasaray yeni sağ bek için ilk hamlesini Olympiakos'tan Omar Elabdellaoui'ya yapmıştı. Ancak 1.5 milyon Euro yıllık ücrette ısrar eden Norveçli sağ bek oyuncusu sarı-kırmızılıların 1 milyon Euro'luk teklifini reddetti.
GELMEYE HAZIR
Elabdellaoui'dan olumsuz cevap alan Galatasaray B planı olarak Antalyaspor'dan Nazım Sangaré'ye yöneldi. 25 yaşındaki milli oyuncu, kulübü ile anlaşmaları halinde pazarlık yapmadan sarı-kırmızılı kulübe imza atmaya hazır.
(Sabah)
Semih Yuvakuran, Galatasaray'la köprüleri attiğı o görüşmeyi AKŞAM'a anlattı: “Selçuk Uygur, ‘Bu odadan çıkarsan bir daha giremezsin' dedi. Ben de ‘Bir daha buraya gelirsem şerefsizim' dedim. Hüngür hüngür ağlayarak Beyoğlu sokaklarında yürümeye başladım. Arkamda yüzlerce gazeteci. Kadınlar beni çevirip, ‘Hangi fi lmde oynuyorsun' diye soruyordu.”
Gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Bjelica ile görüştüğünü, 2022 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini ve yıllık da 2 milyon euro ücret önerdiğini yazdı.
Sağ bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Atletico Mineiro ile anlaşan Mariano ile Şener Özbayraklı ve Martin Linnes ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, ilk tercihi olan Omar Elabdellaoui ile anlaşamadı. Bunun üzerine Cimbom, B planını devreye soktu ve milli futbolcu Nazım Sangare için tekrar harekete geçti. 25 yaşındaki sağ bek, Antalyaspor ile anlaşılması halinde pazarlık yapmadan Galatasaray forması giymeye hazır.
Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.
Trabzonspor Yönetimi'nin hiçbir endişesi yok. Öyle ki Estudiantes'in Sosa'ya 800 bin Euro yıllık ücret teklif ettiği öğrenildi. Fırtına'nın önerdiği rakam ise 2 milyon Euro civarı.
Galatasaray'ın eski yıldızları Claudio Taffarel ve Felipe Melo, Sarı-Kırmızılılara 2002 doğumlu golcü futbolcu Talles Magno'yu önerdi. Cimbom, Mario Jardel'den de transfer için fikir alacak. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Magno'nun şu anki piyasa değeri 4,5 milyon Euro.
Angel Di Maria'nın eşi Jorgelina Cardoso, Manchester günleri ile ilgili, “Hiçbir şeyini sevemedim. İnsanlar çok zayıf, narin, bir garipti. Yemekler de iğrençti” dedi.