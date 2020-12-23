Nazım Sangare: 'Bu mücadeleye devam etmemiz gerekiyor'

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası beraberlik golünü kaydeden Nazım Sangare'den açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin maçtaki ilk golünü 45+2'de Nazım Sangare kaydetti.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Nazım Sangare "Çok yakın bir arkadaşımın babası coronadan dolayı vefat etti. Onun başı sağ olsun. Bu maç bizim için çok önemliydi. İnanılmaz bir maç oldu. Fenerbahçe formasıyla ilk golümü attım. Gurur duyuyorum. Önemli bir maçta gol atmak benim için güzel bir şey. Geçen haftalar bizim için çok kötüydü. O zaman konuşmadık. Şimdi de konuşma zamanı değil. Bu mücadeleye devam etmemiz lazım. Ben oynasam da oynamasam da herkesin bu camia için mücadele etmesi ve savaşması lazım. Bugün ben oynadım, haftaya kim oynarsa oynasın en önemlisi galibiyet. Ben elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.