  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 23 Aralık 2020 Çarşamba 21:27
  • |
  • Son Güncelleme:

Nazım Sangare: 'Bu mücadeleye devam etmemiz gerekiyor'

Nazım Sangare: 'Bu mücadeleye devam etmemiz gerekiyor'

Paylaş

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası beraberlik golünü kaydeden Nazım Sangare'den açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin maçtaki ilk golünü 45+2'de Nazım Sangare kaydetti.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Nazım Sangare "Çok yakın bir arkadaşımın babası coronadan dolayı vefat etti. Onun başı sağ olsun. Bu maç bizim için çok önemliydi. İnanılmaz bir maç oldu. Fenerbahçe formasıyla ilk golümü attım. Gurur duyuyorum. Önemli bir maçta gol atmak benim için güzel bir şey. Geçen haftalar bizim için çok kötüydü. O zaman konuşmadık. Şimdi de konuşma zamanı değil. Bu mücadeleye devam etmemiz lazım. Ben oynasam da oynamasam da herkesin bu camia için mücadele etmesi ve savaşması lazım. Bugün ben oynadım, haftaya kim oynarsa oynasın en önemlisi galibiyet. Ben elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fenerbahçe-Başakşehir maçında skandal hakem kararı
Fenerbahçe-Başakşehir maçında skandal hakem kararı

Fenerbahçe-Başakşehir maçında skandal hakem kararı

'Hakemin biraz şahsiyeti varsa bu gece uyuyamaz'
'Hakemin biraz şahsiyeti varsa bu gece uyuyamaz'

'Hakemin biraz şahsiyeti varsa bu gece uyuyamaz'

Kadıköy'de hakem maça damga vurdu, Kanarya 3 puana uçtu
Kadıköy'de hakem maça damga vurdu, Kanarya 3 puana uçtu

Kadıköy'de hakem maça damga vurdu, Kanarya 3 puana uçtu

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

'Hakem maçı Başakşehir'den alıp Fenerbahçe'ye verdi'
'Hakem maçı Başakşehir'den alıp Fenerbahçe'ye verdi'

'Hakem maçı Başakşehir'den alıp Fenerbahçe'ye verdi'

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Başakşehir Fk karşısındaki 4-1'lik galibiyetini değerlendirdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme

Galatasaray Kulübü, hakem kararlarının tartışıldığı Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrasında flaş bir paylaşım yaptı.

TFF 1. Lig'de kural ihlali
TFF 1. Lig'de kural ihlali

TFF 1. Lig'de kural ihlali

Menemenspor, Adanaspor maçının ikinci yarısında 6 yabancıyla sahada yer aldı.

Erol Bulut'tan eleştirilere yanıt geldi
Erol Bulut'tan eleştirilere yanıt geldi

Erol Bulut'tan eleştirilere yanıt geldi

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Nazım Sangare: 'Şimdi konuşma zamanı değil'
Nazım Sangare: 'Şimdi konuşma zamanı değil'

Nazım Sangare: 'Şimdi konuşma zamanı değil'

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası beraberlik golünü kaydeden Nazım Sangare'den açıklama geldi.

Dilmen: 'Gustavo kırmızı kart görmeliydi'
Dilmen: 'Gustavo kırmızı kart görmeliydi'

Dilmen: 'Gustavo kırmızı kart görmeliydi'

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı mücadelenin 15. dakikasında Luiz Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı sert müdahale tartışma konusu oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.