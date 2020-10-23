  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 23 Ekim 2020 Cuma 08:35
  • |
  • Son Güncelleme:

Nathan Tella'yı Beşiktaş'a önerdiler

Nathan Tella'yı Beşiktaş'a önerdiler

Paylaş

Fotomaç

Southampton'da forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, ister kiralık ister bonservisi ile gelebilir. Yönetim, Sergen Yalçın'la görüşecek, hocanın kararı olumlu olursa transfer operasyonu başlayacak.

Sakatlığı nedeniyle Fransız N'Koudou ile yolları ayırmayı düşünen Beşiktaş'a İngiltere'den ilginç bir oyuncu önerisi geldi. Menajerlerin, Premier Lig ekiplerinden Southampton'da forma giyen Nathan Tella'yı yönetime teklif ettiği kaydedildi. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun düşük maliyeti nedeniyle transferinin zor olmayacağını belirten temsilcilerin, "İsterseniz kiralık, isterseniz bonservisi ile alabilirsiniz" dedikleri ifade edildi. Konuyla ilgili değerlendirme toplantısı yapma kararı alan siyah- beyazlı idarecilerin Yalçın'ın da görüşünün alınmasıyla karar vereceği gelen haberler arasında.

FİYATI ÇOK UYGUN

Öte yandan İngiliz ekibinin teknik direktörü Ralph Hasenhüttl'nin ise oyuncunun kiralanmasını istediği Ada basınında yer alıyor. Futbola Arsenal altyapısında başlayan Tella, ardından Southampton genç takımlarına transfer oldu. Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen sol kanat ve forvet pozisyonlarında da görev yapabilen 1.73 boyundaki oyuncunun piyasa değeri ise 750 bin Euro civarında. Ayrıca Southampton'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Southampton'da 4 maça çıkan Nathan Tella, sadece 135 dakika sahada kaldı; gol ya da asist yapamadı.

Tella kariyeri boyunca 58 maça çıkarken 9 gol, 6 asist üretmeyi başardı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Radamel Falcao yolcu
Radamel Falcao yolcu

Radamel Falcao yolcu

Beşiktaş'a marş davası
Beşiktaş'a marş davası

Beşiktaş'a marş davası

Galatasaray eski yıldızına Ocak ayında kavuşuyor
Galatasaray eski yıldızına Ocak ayında kavuşuyor

Galatasaray eski yıldızına Ocak ayında kavuşuyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'a İngiltere'den sürpriz transfer önerisi
Beşiktaş'a İngiltere'den sürpriz transfer önerisi

Beşiktaş'a İngiltere'den sürpriz transfer önerisi

Southampton'da forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, ister kiralık ister bonservisi ile gelebilir. Yönetim, Sergen Yalçın'la görüşecek, hocanın kararı olumlu olursa transfer operasyonu başlayacak.

Koronavirüs sebebiyle erteleme zorlaştırıldı
Koronavirüs sebebiyle erteleme zorlaştırıldı

Koronavirüs sebebiyle erteleme zorlaştırıldı

TFF, Kovid-19 talimatında değişiklik yaptı. Türk futbolunun 1 numaralı patronu, ligin ikinci yarısından itibaren takımların 30 olan kadro sayısını 35'e çıkardı.

2-0'dan geri döndük ama sonunu getiremedik!
2-0'dan geri döndük ama sonunu getiremedik!

2-0'dan geri döndük ama sonunu getiremedik!

DG Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına Villarreal deplasmanında çıkacak. Ninga, Appindangoye ve Erdoğan sakatlıkları sebebiyle kafilede yoktu.

Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille farka koştu
Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille farka koştu

Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille farka koştu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Lille deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, attığı 3 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Efsane başkan uyardı: 'Avrupa cezası gelebilir'
Efsane başkan uyardı: 'Avrupa cezası gelebilir'

Efsane başkan uyardı: 'Avrupa cezası gelebilir'

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Türkiye Gazetesi'ne konuşan Şen, "Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğerleri “şampiyon olacağız” diye boşuna masrafa girmesinler. Bu sezon şampiyon Fenerbahçe." ifadelerini kullandı. Şen ayrıca Fenerbahçe'nin Avrupa cezası alabileceğini başkan Ali Koç'un bu konuya odaklanması gerektiğini söyledi.

Çalımbay üzgün ama iddialı: Rövanşı da var!
Çalımbay üzgün ama iddialı: Rövanşı da var!

Çalımbay üzgün ama iddialı: Rövanşı da var!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, grubundaki ilk maçta deplasmanda Villarreal'e 5-3 mağlup oldu. Yiğidoların teknik direktörü Rıza Çalımbay, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam ‘Bunun rövanşı da var' dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.