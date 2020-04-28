Nasser Al Khelaifi: Karara saygı duyuyoruz ama...

Nasser Al Khelaifi, "Fransız hükümetinin kararına saygı duyuyoruz. UEFA ile mutabık kalarak bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nin düzenleneceği tarih ve zamanda final turlarına katılmayı planlıyoruz." dedi.
"YURT DIŞINDA OYNAMAYA HAZIRIZ"
Nasser Al Khelaifi, "Fransa'da maçları oynamak mümkün değilse yurt dışında maçlarımızı oynamaya hazırız." ifadelerini kullandı. (Ajansspor)
Süper Lig'de bu sezon da aradığını bulamayan ve evinde 20 yıl aradan sonra ezeli rakibi Galatasaray'a yenilerek taraftarını hüsrana boğan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hırvat teknik adam Nenad Bjelica getiriliyor.
NBA Draft'ına katılacak olan 22 yaşındaki Tulane Üniversitesi öğrencisi basketbolcu Teshaun Hightower, cinayet ve ağır saldırı suçlamasıyla tutuklandı. Tulane Ünivertesi, tutuklandığını öğrendiği Hightower'ı acil bir kararla basketbol programından çıkardı. 22 yaşındaki Hightower, cinayet gecesinden 10 gün sonra 18 Nisan'da Twitter'dan yaptığı paylaşımla NBA Draft havuzunda yer aldığını açıklamıştı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Instagram canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımda yüksek maaş alan yabancı futbolcularla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Çebi; Domagoj Vida, Jeremain Lens ve Adem Ljajic için “İndirim yapmazlarsa gitmelerini tercih ederim” dedi.
Fenerbahçe'nin, Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Dinamo Kiev'li forvetle ilgilendiği spor gündeminde yer almıştı.
L'Equipe'in haberine göre Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2, şu anki sıralamayla tescil edilecek. Gelecek sezon ise ağustos ayında başlayacak.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Merve Toy'un Instagram hesabına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlüğe yeşil ışık yakan Alex, Ali Koç'un uygun görmesi halinde Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini söyledi.