Nasser Al Khelaifi: Karara saygı duyuyoruz ama...

SPOR GÜNDEMİ

Son dakika: Ünlü teknik adam Fenerbahçe'ye 'evet' dedi Son dakika: Ünlü teknik adam Fenerbahçe'ye 'evet' dedi Süper Lig'de bu sezon da aradığını bulamayan ve evinde 20 yıl aradan sonra ezeli rakibi Galatasaray'a yenilerek taraftarını hüsrana boğan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hırvat teknik adam Nenad Bjelica getiriliyor.

NBA'ye girecekti cinayetten tutuklandı! NBA'ye girecekti cinayetten tutuklandı! NBA Draft'ına katılacak olan 22 yaşındaki Tulane Üniversitesi öğrencisi basketbolcu Teshaun Hightower, cinayet ve ağır saldırı suçlamasıyla tutuklandı. Tulane Ünivertesi, tutuklandığını öğrendiği Hightower'ı acil bir kararla basketbol programından çıkardı. 22 yaşındaki Hightower, cinayet gecesinden 10 gün sonra 18 Nisan'da Twitter'dan yaptığı paylaşımla NBA Draft havuzunda yer aldığını açıklamıştı.

Emenike: Umarım ileride Fenerbahçe'ye hoca olurum Emenike: Umarım ileride Fenerbahçe'ye hoca olurum Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Instagram canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında 3 yıldızı fena haşladı: İndirim yapmazsa gitsinler! Canlı yayında 3 yıldızı fena haşladı: İndirim yapmazsa gitsinler! Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımda yüksek maaş alan yabancı futbolcularla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Çebi; Domagoj Vida, Jeremain Lens ve Adem Ljajic için “İndirim yapmazlarsa gitmelerini tercih ederim” dedi.

Fenerbahçe'yle ismi anılan Gerson Rodrigues için yeni bir açıklama geldi Fenerbahçe'yle ismi anılan Gerson Rodrigues için yeni bir açıklama geldi Fenerbahçe'nin, Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Dinamo Kiev'li forvetle ilgilendiği spor gündeminde yer almıştı.

Ve resmi açıklama geldi: Ligleri iptal ettik Ve resmi açıklama geldi: Ligleri iptal ettik L'Equipe'in haberine göre Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2, şu anki sıralamayla tescil edilecek. Gelecek sezon ise ağustos ayında başlayacak.