'Nasıl gelecekler!'

SİVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

AKŞAM

Çalımbay “Başakşehir maçının hazırlıklarını yapamıyoruz. Başakşehir maçını saat 16.00’ya veriyorlar, gidiyorlar kupa maçını saat 20.30’a (19.15’e çekildi) veriyorlar. Şu anda bile sahada soğukta zor duruyoruz. Oradaki insanlar nasıl maça gelecekler anlamıyorum. Hem TFF’nin hem de yayıncı kuruşun biraz anlayışlı olmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.