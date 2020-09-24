N'aptın Beşiktaş! Kartal'dan Avrupa'ya sürpriz veda

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla normal süresi 1-1 biten maçta penaltılar sonucunda 4-2 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, Portekiz ekibi Rio Ave'yi ağırladı. İstanbul'da oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 beraber bitti. Penaltılarda Beşiktaş, Rio Ave'ye 4-2 kaybetti ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Siyah-beyazlılarda, Welinton ve Cyle Larin penaltıyı kaçıran iki isim oldu. Beşiktaş'ın normal sürede golünü 15. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti. Rio Ave'nin golü 85. dakikada Bruno Moreira'dan geldi.



ANTALYA MAÇINA GÖRE FARKLI BİR KADRO

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi konuk eden Beşiktaş, Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre farklı bir kadroyla tur mücadelesi verdi.

Siyah-beyazlı ekip, 2. haftadaki lig mücadelesine göre Rio Ave karşısında 7 farklı oyuncunun yer aldığı kadroyla sahada yer aldı.

Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de görev alan kaleci Ersin Destanoğlu, Rio Ave mücadelesine yedek başlarken, kalede Utku Yuvakuran görev aldı. Fabrice N'Sakala kadroya dahil edilmezken bu oyuncunun soldaki görevini Rıdvan Yılmaz yerine getirmeye çalıştı. Antalyaspor maçında oynayan Domagoj Vida yedekler arasında bulunurken, bu oyuncunun yerine de Francisco Montero şans buldu.

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Atiba Huthcinson'ın yerine ise Oğuzhan Özyakup forma giydi. Bernard Mensah'ın yedek soyunduğu mücadelede hücuma desteği Adem Ljajic verdi.

Lig maçında ilk 11'de oynayan Ajdin Hasic ve Cyle Larin yedekler arasında yer alırken, bu isimlerin yerine Jeremain Lens ve Güven Yalçın şans buldu.

Siyah-beyazlı takımın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı karşılaşmada ilk 11'de oynayan Tyler Boyd, Dorukhan Toköz, Necip Uysal ve Welinton, Rio Ave mücadelesinde de aynı şansı yakaladı.

UTKU YUVAKURAN 281 GÜN SONRA İLK 11'DE



Beşiktaş'ıın zorlu mücadelesinde kalede oynayan Utku Yuvakuran, 281 gün sonra ilk 11'de şans buldu.

Siyah-beyazlı ekibe geldiği günden beri istediği süreleri alamayan Utku, son olarak geçen sezon Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile 18 Aralık 2019'da oynadığı karşılaşmada forma giymişti.

Geçen sezon birer Süper Lig ve Avrupa Kupası ile 2 Türkiye Kupası'nda görev alan Utku, 2020-2021'deki ilk maçına da Rio Ave karşısında çıktı.

FORVETTE GÜVEN YALÇIN OYNADI



Beşiktaş, Rio Ave maçında forvette Güven Yalçın ile gol aradı.

Güven ile Rıdvan bu sezon ilk kez forma şansı bulurken, Ljajic de ilk kez 11'de görev yaptı.

MONTERO DA İLK KEZ FORMA GİYDİ



Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kiraladığı Montero da siyah-beyazlı formayla ilk maçını oynadı.

Siyah-beyazlı ekibin oynadığı son lig maçında yedekler arasında bulunan Montero, süre alamamıştı.

GÖKHAN TÖRE YEDEKLER ARASINDA



Beşiktaş'a yeniden transfer olan Gökhan Töre de kadroda yer aldı.

Tecrübeli oyuncu, Rio Ave karşısında yedek soyundu.

Gökhan Töre, 642 gün sonra siyah-beyazlı formayla kadroda yer aldı. Beşiktaş'ta daha önce de oynayan Gökhan, son olarak 22 Aralık 2018'deki Kasımpaşa maçında kadroda kendisine yer bulabilmişti. Kasımpaşa maçında yedeklerde olmasına rağmen süre alamayan Gökhan, sonraki karşılaşmalar için kadro dışı bırakılmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Kartal Kayra Yılmaz da ilerleyen dakikalarda süre almak için yedek bekledi.

6 OYUNCU YOK



Beşiktaş'ta Atiba ve N'Sakala'nın yanı sıra henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou, Rio Ave maçında kadroda yer almadı. Atakan Üner ve Umut Nayir de Rio Ave maçı için tercih edilmeyen oyuncular oldu.

Lisans işlemleri henüz tamamlanmayan Josef de Souza da kadroda bulunmadı.

SERGEN YALÇIN TAKIMINDAN YİNE UZAK KALDI



Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile yaptığı maçtan önce yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve karantina sürecini yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde de takımının başında yer alamadı.

Yalçın, karantina süreci nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da takımını yalnız bırakmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında Beşiktaş ile Rio Ave arasında oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

15. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ljajic'in uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Necip Uysal'ın arka direğe yaptığı ortada Güven Yalçın kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

34. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Kaleci Kieszek'in elle başlattığı oyunda rakibine baskı yapan Dorukhan Toköz topu kaparak meşin yuvarlağı Güven Yalçın'la buluşturdu. Güven'in ceza yayı önünde ara pasıyla ceza sahasına giren Dorukhan Toköz'ün vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

39. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Mane'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Utku Yuvakuran'da kaldı.

42. dakikada Lens'in sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içinde Güven Yalçın vurdu meşin yuvarlak kaleciden döndü. Seken topu Dorukhan Toköz tamamladı ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

42. dakikada Oğuzhan Özyakup'un uzaktan şutunda kaleci gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.