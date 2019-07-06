Napoli'nin teklifi 7 milyon euro

AKŞAM

İtalyan ekibi milyon euro önerirken, Fenerbahçe 15 milyon euro istedi. Görüşmeler tıkandı. İtalyan takımı bu isteği aşırı buluyor. Fenerbahçe ise fi yatı düşürme niyetinde değil. İspanyol ekibi Atletico Madrid de 19 yaşındaki oyuncu ile yakından ilgileniyor. Görüşmeler devam ediyor.

KJAER’DE SONA DOĞRU

SEVİLLA’DA yeni sezon öncesi futbolcular dün sağlık kontrolünden geçti. İspanyol kulübü bugün toplanıyor. F.Bahçe’nin transfer gündeminde bulunan Kjaer’in ise şu anda Kopenhag’da olması, Danimarkalı stoperin ayrılma ihtimalini oldukça yükseltti.

SiLVA 25 MiLYON EURO

İSPANYA La Liga takımlarından Sevilla’nın satın alma opsiyonunu kullanmayarak Milan’a gönderdiği Andre Silva için yeni bir karar alındı. F.Bahçe ile ismi anılan Silva için kiralama teklifl eri dinlemeyecek. Portekizli golcünün fiyatı ise 25 milyon euro olarak belirlendi.