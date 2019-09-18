Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7058
  • 6,3243
  • 275.596
  • 101447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Napoli son şampiyon Liverpool'u devirdi

Napoli son şampiyon Liverpool'u devirdi

Napoli son şampiyon Liverpool'u devirdi

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında, turnuvanın son şampiyonu Liverpool, Napoli deplasmanında 2-0 kaybetti. Grubun diğer maçında ise Salzburg, Genk'i 6-2 mağlup ederken Avusturya ekibinin 19 yaşındaki golcüsü Erling Haland geceye damga vurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu başladı. Son şampiyon Liverpool, E Grubu'nun ilk maçında Napoli'ye konuk oldu.

 

San Paolo'da oynanan zorlu mücadelede iki taraf da birbirine uzun süre üstünlük kuramadı.

İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında, son dakikalarda ev sahibi ekip açıldı. 82. dakikada Mertens'in penaltı golüyle 1-0 öne geçen Napoli, 90. dakikada Fernando Llorente ile skoru belirledi ve İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Liverpool'u 2-0 mağlup etti.

Liverpool Devler Ligi'nde yeni sezona puansız başlarken Napoli ise 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, yedek kulübesinde başladığı maçta 75. dakikada Allan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilki'yi üzen haber! İptal ettiler
Ahmet Kural Çağla'ya bakıyor
Yaşar İpek ile Yağmur Sarnıç yasak aşk mı yaşıyor?
Ünlü çiftten hayranlarını heyecanlandıran açıklama
Sen Anlat Karadeniz'den ayrılmıştı... Yeni adresi belli oldu
<p>17 yaşındayken arkadaşını kaybeden ABD’li Tom Turcich, bu olaydan çok etkilendi ve dünyayı yürüye

4 Yıldır Dünyayı Yürüyerek Dolaşıyor! Şimdi İstanbul´da

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bankalardan peş peşe faiz indirimleri geliyor

'Ev'lenen çifte 67 bin TL katkı