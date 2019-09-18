Napoli son şampiyon Liverpool'u devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu başladı. Son şampiyon Liverpool, E Grubu'nun ilk maçında Napoli'ye konuk oldu.

San Paolo'da oynanan zorlu mücadelede iki taraf da birbirine uzun süre üstünlük kuramadı.

İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında, son dakikalarda ev sahibi ekip açıldı. 82. dakikada Mertens'in penaltı golüyle 1-0 öne geçen Napoli, 90. dakikada Fernando Llorente ile skoru belirledi ve İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Liverpool'u 2-0 mağlup etti.

Liverpool Devler Ligi'nde yeni sezona puansız başlarken Napoli ise 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, yedek kulübesinde başladığı maçta 75. dakikada Allan'ın yerine oyuna dahil oldu.