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Napoli, Henry Onyekuru'ya talip oldu

Napoli, Henry Onyekuru'ya talip oldu

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan ve sarı kırmızılı takımın tekrar kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru'ya Napoli talip oldu.

Galatasaray'ın geçen sezon şampiyonluğunda önemli katkı sağlayan ve sarı kırmızılıların bir yıl daha kiralamak istediği Henry Onyekuru için Napoli devreye girdi. 

Belçika basınının haberine göre bonservisi Everton'da bulunan ve İngiliz ekibinde hiç maça çıkmayan Nijeryalı futbolcu ile Napoli ciddi şekilde ilgileniyor.

NAPOLI'DEN 16 MİLYON EURO

Transferi bitirmek isteyen Napoli'nin Henry Onyekuru için Everton'a 16 milyon euro teklif edeceği belirtildi.

Rusya'dan CSKA Moskova'nın da ilgilendiği 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Galatasaray ile Süper Lig'de 31 maça çıkarken 14 gol ve 5 asist kaydetmişti.

(Sporx)

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