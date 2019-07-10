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Napoli, Fenerbahçeli Eljif Elmas'ı renklerine bağladı

Napoli, Fenerbahçeli Eljif Elmas'ı renklerine bağladı

İtalyan kulübü Napoli, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç yıldızı Eljif Elmas'ı renklerine bağlamaya çok yakın...

TM Dijital Haber Merkezi

Günlerdir Eljif Elmas transferiyle yakından ilgilenen ve Fenerbahçe ile masaya oturan Napoli, genç yıldızı renklerine bağladı.

15 MİLYON EURO + 3 MİLYON EURO BONUS

Serie A kulübünün Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli’nin açıklamalarına göre; Napoli, Eljif Elmas’la 5 yıllık anlaşmaya imza attı. 19 yaşındaki Makedon futbolcuya yıllık 1 milyon Euro verecek olan İtalyan ekibi Fenerbahçe’ye 15 milyon Euro ödemeyi kabul ederken, dev kulüp ayrıca 3 milyon Euro da bonus ödemesi yapacak.

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