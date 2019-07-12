Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,678
  • 6,3994
  • 257.572
  • 99782.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Napoli, Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye Marko Rog ve Amin Younes'i önerdi

Napoli, Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye Marko Rog ve Amin Younes'i önerdi

Napoli, Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye Marko Rog ve Amin Younes'i önerdi

Eljif Elmas transferi için Napoli ile sıkı bir pazarlık halinde olan Fenerbahçe’ye İtalyan devinden sürpriz bir öneri geldi. Napoli, kadroda düşünmediği Marko Rog ve Amin Younes’i Sarı-Lacivertlilere önerdi.

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine iki sürpriz isim girdi. Napoli kulübünün sportif direktörü Giuntoli'nin Eljif Elmas için yapılan pazarlıklarda, kadroda düşünülmeyen Marko Rog ve Amin Younes'i Sarı- Lacivertliler'e teklif ettiği öğrenildi.

ŞİMDİ GÖZLER ERSUN YANAL'DA

Giuntoli'nin iki futbolcuyu kiralık olarak verebileceklerini ilettiği belirlendi. Fenerbahçe yönetimi, konuyu Ersun Yanal'la paylaşıp kesin kararını verecek.

SEVİLLA'YA KİRALANMIŞTI

Napoli'nin önerdiği isimlerden Marko Rog 8 numara pozisyonunda oynuyor. Hırvat yıldız geçen sezon Sevilla'ya kiralanmıştı. Rog 16 kez milli takım formasını giyerken 1 de gol attı.

5 KEZ ALMANYA FORMASI GİYDİ

Younes ise her iki kanatta görev yapıyor. 5 kez Alman Milli Takımı'nda oynayan Lübnan asıllı futbolcu geçen sezon bedelsiz olarak Ajax'tan transfer oldu. 25 yaşında ve 1.68 boyunda.

(Takvim)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İçerde dizisinin yıldızı Bensu Soral köy evine yerleşti
Adriana Lima, Metin Uyar ile aşk yaşamaya başladı! Metin Hara'dan açıklama geldi...
Burak Özçivit Fahriye Evcen çifti bebeklerinin yeni videosunu yayınladı
Madde madde sıraladı! Ünlü şarkıcı 'yok artık' dedirtti
Şeyma Subaşı bunu beklemiyordu! Rakam ortaya çıktı...
<p>Avrupa´da İkinci Dünya Savaşı´nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendiri

Srebrenitsa Soykırımının 24. Yılı... 33 Kurban Daha Toprağa Veriliyor!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Serbest olan yıldızlar

Tahran-Ankara treninin ilk yolcuları Van'a ulaştı