Napoli, Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye 16 milyon Euro ve 2 milyon Euro bonus ödeyecek

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Yaklaşık 1 aydır Eljif Elmas transferiyle uğraşan Napoli mutlu sona ulaştı. Yetenekli Makedonu bitiren Serie A devi Fenerbahçe’ye 16 milyon Euro + 2 milyon Euro bonus şeklinde ödemeyi kabul ederken, tecrübeli teknik adam Ancelotti’nin anlaşmayı doğrulaması İtalyan basınında geniş yankı buldu.

ANCELOTTİ AÇIKLADI

Tecrübeli teknik adamın ‘Eljif’te son pürüzler de giderildi, umarım oyuncu kısa bir süre sonra takıma katılır’ ifadeleri transferin bittiğini gösterirken, Eljif Elmas’ın 16+2 milyon Euro, yani 18 milyon euro’ya gitmesi Fenerbahçe kulüp tarihinin en yüksek bonservis transferi olarak ele alınması dikkatlerden kaçmadı. Napoli ile 5 senelik anlaşma yapan Eljif İtalyan ekibinden yıllık 1,5 milyon Euro kazanacak.