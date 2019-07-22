Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6819
  • 6,3643
  • 259.726
  • 101089
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Napoli, Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye 16 milyon Euro ve 2 milyon Euro bonus ödeyecek

Napoli, Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye 16 milyon Euro ve 2 milyon Euro bonus ödeyecek

Napoli, Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye 16 milyon Euro ve 2 milyon Euro bonus ödeyecek

Eljif Elmas'ı Napoli'ye satan Fenerbahçe'nin bu transferden kasasına koyacağı rakam ortaya çıktı.

TM Dijital Haber Merkezi

Yaklaşık 1 aydır Eljif Elmas transferiyle uğraşan Napoli mutlu sona ulaştı. Yetenekli Makedonu bitiren Serie A devi Fenerbahçe’ye 16 milyon Euro + 2 milyon Euro bonus şeklinde ödemeyi kabul ederken, tecrübeli teknik adam Ancelotti’nin anlaşmayı doğrulaması İtalyan basınında geniş yankı buldu.

ANCELOTTİ AÇIKLADI

Tecrübeli teknik adamın ‘Eljif’te son pürüzler de giderildi, umarım oyuncu kısa bir süre sonra takıma katılır’ ifadeleri transferin bittiğini gösterirken, Eljif Elmas’ın 16+2 milyon Euro, yani 18 milyon euro’ya gitmesi Fenerbahçe kulüp tarihinin en yüksek bonservis transferi olarak ele alınması dikkatlerden kaçmadı. Napoli ile 5 senelik anlaşma yapan Eljif İtalyan ekibinden yıllık 1,5 milyon Euro kazanacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sarı bikinisiyle Bodrum'u salladı!
Aleyna Tilki: Kızların paylaşmamı istediği fotoğraf
Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk aşklarını gizlemiyor!
Hayranları şokta! Rolü için bunu da yaptı
Boşanma kararı sonrası şaşırtan değişim
<p>ASELSAN tarafından üretilen yerli ve milli 4.5G mobil iletişim antenleri Turkcell’in şebekelerind

ASELSAN Yaptı... İşte İlk Yerli Ve Milli 5G Uyumlu Mobil İletişim Anteni

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

iPhone'larda yeni dönem: Müzik paylaşımı

'Vampir Kelebekler' yüksek rakımlı yerlerde de görülmeye başladı