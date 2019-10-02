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  3. Napoli, 3 topunun direkten döndüğü maçta deplasmanda Genk ile 0-0 berabere kaldı

Napoli, 3 topunun direkten döndüğü maçta deplasmanda Genk ile 0-0 berabere kaldı

Napoli, 3 topunun direkten döndüğü maçta deplasmanda Genk ile 0-0 berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup aşamasının ikinci haftası iki maçla devam etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun grup aşamasında, E ve F gruplarında iki maç oynandı.

Organizasyona son şampiyon Liverpool'u 2-0 yenerek başlayan Carlo Ancelotti yönetimindeki Napoli, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Belçika ekibi Genk'e konuk oldu.

İtalyan temsilcisinin ilk yarıda üç topunun direkten döndüğü tempolu maçta, iki takım da skoru lehine çeviremedi ve sahadan birer puanla ayrıldı.

Napoli'nin sezon başında Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Eljif Elmas, ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmada 58 dakika forma giydi.

Genk'in ilk 11'inde sahaya çıkan Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi de 90. dakikada yerini Bryan Heynen'e bıraktı.

Aynı saatte başlayan F Grubu mücadelesinde ise Almanya'nın Borussia Dortmund ekibi, deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 2-0 mağlup etti.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 35 ve 89. dakikalarda Achraf Hakimi attı.

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