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aksam.com.tr
  • 26 Mayıs 2020 Salı 13:24
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Napoleoni'ye teklif üstüne teklif var!

Napoleoni'ye teklif üstüne teklif var!

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Göztepe'nin sezon başında Medipol Başakşehir'den 1 sezonluğuna kadrosuna dahil ettiği İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni için Süper Lig kulüpleri kuyruğa girdi.

Sarı-kırmızılılarla sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek golcü futbolcu için Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ifade edildi. Teknik direktör İlhan Palut'un forvet arkasında görev verdiği deneyimli oyuncunun henüz kararını vermediği ve öncelikle Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'le görüşmeyi beklediği öğrenildi.

İLHAN PALUT TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR

Bu sezon Göztepe'de 21 maça çıkıp 3 gol atan ve 2 asist yapan 33 yaşındaki futbolcunun İzmir'de mutlu olduğu ve gönlünün sarı-kırmızılılarda kalmaktan yana olduğu belirtildi. İlhan Palut'un da Napoleoni'nin takımda kalması yönünde yönetime rapor verdiği dile getirildi. Başkan Sepil'in en kısa sürede Napoleoni ile masaya oturup, transferi netleştirmesi bekleniyor. Göztepe'de Napoleoni’nin yanı sıra 14 oyuncunun daha mukaveleleri sezon bitiminde sona erecek.

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