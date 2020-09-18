Naomi Osaka, sakatlığı nedeniyle Roland Garros'a katılamayacak

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından kararını açıklayan 22 yaşındaki Osaka, "Dizimdeki sakatlık devam ediyor. ABD Açık ile Fransa Açık arasındaki süre çok kısa ve Fransa Açık'a hazırlanma şansım bu nedenle kalmadı. Ne yazık ki bu sene bu organizasyona katılamayacağım." ifadelerini kullandı.
New York'ta düzenlenen ABD Açık'ta kariyerinin 3. grand slam şampiyonluğuna imza atan dünya 3 numarası Osaka, turnuva öncesinde katıldığı Western & Southern Açık Turnuvası'nda finale yükselmesine rağmen dizindeki sakatlık nedeniyle organizasyondan çekilmişti.
Mayısta başlaması planlanmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Fransa Açık, bu yıl 21 Eylül-11 Ekim'de düzenlenecek.
Fenerbahçe'de Diego Costa sesleri yükselmeye devam ediyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un play-off turundaki olası rakipleri belli oldu.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, İngiliz golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Ada basını iki kulübün de Watford'a kiralama teklifinde bulunduğunu duyurdu.
Beşiktaş, Gökhan Töre transferini tamamlarken, bu oyuncuyla kısa bir görüşme yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, yıllık ücret konusunda futbolcuyu ikna ederken Töre şunları söyledi: "Şartlarımız belli. İstediğin ücreti almak istiyorsan oynayıp kazanırsın."
Fenerbahçe'nin yeni transferleri sonrası kadroda oluşan yabancı dağılımı göze çarptı. Neredeyse her kıtadan bir oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde, ilginç bir durum ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, bu hafta Süper Lig'de ağırlayacakları Hatayspor maçında kadro değişikliğine gidiyor. Başarılı teknik adam; Zanka, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu'nu kulübeye çekip Mauricio Lemos, Jose Sosa ve Enner Valencia'yı ilk 11'e çekecek.