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  3. Naomi Osaka çeyrek finalde veda etti

Naomi Osaka çeyrek finalde veda etti

Naomi Osaka çeyrek finalde veda etti

Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar dünya 1 numarası Naomi Osaka, Belinda Bencic'e 2-1 yenilerek çeyrek finalde elendi.

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının tek kadınlar çeyrek finalinde, dünya sıralamasının zirvesinde bulunan Japon Osaka ile klasmanın 18. basamağındaki İsviçreli Bencic karşılaştı.

İki saat 11 dakika süren karşılaşmada Osaka'yı 3-6, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup eden Bencic, yarı finale yükseldi.

Bencic yarı finalde, turnuvada 2 şampiyonluğu bulunan dünya 3 numarası Rumen Simona Halep ile mücadele edecek.

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