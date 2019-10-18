Nando De Colo, Fenerbahçe Beko'da rekor kırdı

Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de Baskonia'yı 87-80 mağlup ederek bu sezon THY EuroLeague'deki ilk galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'nun süper starı Nando De Colo da 39 sayıyla EuroLeague kariyer sayı rekorunu kırdı.

- De Colo: Harika hissediyorum

- Obradovic: De Colo zaten bu

- Peresovic: De Colo bizi mahvetti

- Vesely: De Colo güç veriyor

- Nando De Colo: "Harika hissediyorum. 2 mağlubiyetle başlamak zor. Taraftarın desteğiyle kazandık. Yürümeye devam etmeliyiz. Günbegün ilerlemeliyiz. EuroLeague'de ilk galibiyetimizi aldık. İki mağlubiyetten sonra ilk kazanç güzel oldu. Böyle başlamak istememiştik. Maç sonu gelen destek çok güzeldi. Taraftarın desteği güzel oldu. Bütün oyuncularla iletişim halinde olmamız gerekiyor. Sezonun başı. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum" dedi.

- Zeljko Obradovic: "Nando De Colo antrenmanda da aynı şekilde çalışıyor. Burada olduğu için çok mutluyuz. İlk geldiği gün onun ne kadar hızlı öğrendiğini anladık. Umarım böyle oynamaya devam eder"