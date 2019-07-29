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aksam.com.tr
  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00
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  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:23

Nainggolan işi ciddileşti

Nainggolan işi ciddileşti

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İtalyanlar, Belçikalı yıldızın G.Saray’lı olacağını yazdı.

AKŞAM

İTALYAN Corriere Dello Sport gazetesinin haberine göre; Inter’in kadroda düşünmediği Radja Nainggolan’ın yeni durağı Türkiye olabilir. Çin’den gelen cazip teklifl eri “Avrupa’da oynamaya devam etmek istiyorum” diyerek geri çeviren 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’da Seri’nin partneri olabileceği belirtildi. Galatasaray’ın Radja Nainggolan için sadece kiralık teklifi yapabileceği, Inter’in de zaten kadroda düşünmediği yıldız futbolcunun maaşından kurtulmak istediği için teklife olumlu bakabileceği kaydedildi.

38 MİLYONA ALINMIŞTI

Inter’in geçen sezon Roma’dan 38 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Belçikalı orta sahanın İtalyan kulübü ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Nainggolan’ın 4.5 milyon euro garanti maaşı ve bonusları var. Savaşçı yapısıyla tanınan yıldız futbolcu, gerektiği zamanlarda hücum yönünde de opsiyon almasını biliyor. Sorunlu futbolcularla başa çıkabilen Terim’in, Nainggolan’ı çok istediği belirtildi.

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