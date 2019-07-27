Nainggolan fırsatı

İTALYAN basınında yer alan haberlere göre; Inter, kadro dışı bıraktığı Nainggolan’ın kiralanması halinde para talep etmeyecek. Galatasaray ile ilgili son transfer haberleri…

AKŞAM

İtalyan kulübü açısından tek sıkıntı, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun 4.5 milyon euro+bonuslardan oluşan yıllık maaşı. Bu parayı da sadece Galatasaray ve bazı Çin kulüplerinin verebileceği belirtildi. Galatasaray’ın orta saha için transfer alternatifl eri her geçen gün artıyor.

LUYİNDAMA ISRARI!..

İNGİLİZ ekibi Aston Villa’nın Luyindama ısrarı bitmedi. Ada basınında yer alan haberlere göre Villa’nın ilk etapta yaptığı 12 milyon euroluk teklif kabul edilmedi. Luyindama’nın Galatasaray’a toplamda maliyeti 8 milyon euroyu bulmuştu. Fatih Terim’in kesinlikle satılmasını istemidği yıldız stoperle ilgili önümüzdeki günlerde neler yaşanacağı ise bilinmiyor.

DENİZ BİZDE KALSIN

KAYSERİSPORLU futbolcu Bilal Başaçıkoğlu, “Deniz Türüç, çok iyi bir futbolcu. Topu tutan, süratli, adam eksilten, şutu çok iyi olan bir futbolcu. Ben o kadar güçlü değilim. Bakalım ne olacak? İnşallah bizde kalır ama gidecekse ağabeyim olarak inşallah oynayacağı bir takıma gider. Deniz, oynamamayı kabul etmez” dedi. Deniz’in adı Galatasaray ve F.Bahçe’yle anılıyor.

DIAGNE HAFTAYA YOLCU

ANTALYASPOR’DA oynayan Drole’ü Las Palmas’a veren B11 Menajerlik şirketinden Claudio Druetta, Galatasaray’ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne hakkında da gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Druetta, “Şunu açıkça söyleyebilirim ki Diagne önümüzdeki hafta Galatasaray’dan ayrılacak. Önce Drole’ü verdim, şimdi de sıra Diagne’de” dedi.