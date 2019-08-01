Nainggolan beklemede

AKŞAM
Inter’de kadro dışı bırakılan Nainggolan için temaslar sürüyor. 31 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu, Galatasaray’a gelmeye sıcak bakıyor. Eğer Inter, tecrübeli oyuncuyu bedelsiz olarak kiralamayı kabul ederse, vakit kaybetmeden kampa katılacak.
2 hafta önce ağabeyi Farid Zidane'ı kaybeden Zinedine Zidane'ın psikolojik olarak bunalıma girdiği belirtildi.
İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaştı.
G.Saray, uzun süredir uğraştığı 22 yaşındaki kanat oyuncusunu bitirdi. Genç yetenek, Celta tesislerindeki eşyalarını çöpe atarak İstanbul’a geldi.
Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor’a 16 milyon euro+stoperleri Edgar Le ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif etti. Ancak yönetim bunu da beğenmedi.
Sarı-Kırmızılılar, yeni transferlerine gelir sağlamak için Mbaye Diagne’yi Katar kulübü Al-Rayyan’a satacak.
DİAGNE’NİN satışından gelecek rakamın ardından Sarı-Kırmızılılar, orta alan için de kolları sıvayacak.
Emre Mor’u renklerine katan Galatasaray, dünyaca ünlü Kolombiyalı forvetin işini de bitirdi. 33 yaşındaki futbolcu, Fransız kulübüne, “Kalırsam 12 milyon euro ödeyeceksiniz. Bırakın gideyim” dedi ve sorun çözüldü.