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Naim Süleymanoğlu, Gaziantep'te halter turnuvasıyla anılacak

Naim Süleymanoğlu, Gaziantep'te halter turnuvasıyla anılacak

Türkiye Halter Federasyonunun iş birliğinde bu yıl birincisi düzenlenecek Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası, 14-17 Kasım'da yapılacak.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Halter Federasyonunun iş birliğinde bu yıl birincisi düzenlenecek Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası, 14-17 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın efsane sporcuları arasına adını yazdırmayı başaran "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu adına düzenlenecek turnuvada 26 ülkeden 120 sporcu, 14 sıklette ter dökecek.

Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde, 23 Ocak 1967'de dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, halterdeki muhteşem performansıyla tüm otoritelerin dikkatini çekerken, "Cep Herkülü" lakabını aldı. Halterde 16 yaşında ilk dünya rekorunu kıran Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada yılın haltercisi seçilirken, 1992 yılında da Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu ilan edildi. Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) üyeliğine 2000 ve 2004 yıllarında seçilen Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017 tarihinde karaciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti.

(AA)


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