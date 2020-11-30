Nagelsmann penaltıyı izinsiz kullanan Sörloth'a tepki gösterdi

RB Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann, Bielefeld maçında penaltı kaçıran ve henüz golle tanışamayan Sörloth için konuştu.

RB Leipzig'in Arminia Bilefeld'i 2-1 mağlup ettiği maçta penaltı kaçıran ve gol hasretini noktalayamayan Alexander Sörloth için teknik direktör Julian Nagelsmann açıklamalarda bulundu.

Penaltıyı Forsberg'in kullanması gerektiğini söyleyen genç hoca, "Penaltıcımız Forsberg. Herhalde Sörloth'a bir gol attırmak istedi, temelde iyi bir hareket. Ancak bir penaltı golü, bir forvet için düğümü çözer mi, bilmiyorum. Hatta daha kötü bir duruma getirdi." dedi.

"ATMA DERSEM, SATMAM GEREKİR"

Sörloth'u penaltı atmaması için uyarmamasının nedeni sorulan Nagelsmann, "Ben sahaya girip bir futbolcuyu uyaramam. Ben gidip, 'Sen atma' dediğimde onu satılık listesine de koymam gerekir. Her şeye rağmen, Sörloth doğru yolda. Başlangıcını ve geldiği noktayı değerlendirirsek, gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması ile Süper Lig'in gol kralı olan Sörloth, yeni takımında çıktığı 10 maçta golle tanışamadı.