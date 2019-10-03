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  3. Nagatomo'nun kötü performansı Martin Linnes'i özletti

Nagatomo'nun kötü performansı Martin Linnes'i özletti

Nagatomo'nun kötü performansı Martin Linnes'i özletti

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, gösterdiği kötü performansla taraftarlara Linnes'i özletti

Galatasaray'da yabancı kontenjanı sebebiyle lisans çıkarılmayan Linnes fazlasıyla aranıyor

Teknik ekip geçen sezon ciğerleri sönen ve sonra takıma dönen Nagatomo'yu kadroda tutarken tribüne gönderilen Norveçlinin enerjisi ve iki yönlü (hücum-savunma) oyunu özlenir oldu.

PAS İSABETİNDE TAKIMIN LİDERİ

PSG karşısında maçın adamı olan Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michaël Seri, 68 pasta yüzde 93 isabet sağladı. Orta alanda Nzonzi ile iyi bir ikili oluşturan ve kalitesini gösteren Fildişi Sahilli oyuncu, yedi ikili mücadele kazandı ve iki de kaybetti.

FATİH TERİM'İN HESABI

PSG karşısındaki mücadeleden memnun olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "Böyle oynayın kaybedin" yaklaşımını işaret ederek Fransız ekibinin grupta favori olduğunu söyledi. Gruptaki Real Madrid maçının kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Fatih Hoca "Birer puanlı iki takım olarak kendi sahamızda oynayacağız. Kaybedeceğimiz bir şey yok. Kimseden korkmadan, çekinmeden oynamayı prensip edinmiş takımız ve böyle de devam edeceğiz" diye konuştu.

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