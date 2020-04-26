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  • 26 Nisan 2020 Pazar 19:15
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  • 26 Nisan 2020 Pazar 19:15

Nagatomo, Serie A yolcusu

Nagatomo, Serie A yolcusu

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Galatasaray'ın ikinci devre lisansını çıkarmadığı Yuto Nagatomo'ya İtalya'dan talip çıktı.

Galatasaray'da ilk yarıda gösterdiği performansın ardından Fatih Terim'in kararıyla ikinci devre için lisansı çıkartılmayan Yuto Nagatomo için flaş bir gelişme yaşandı.

İtalya basınından La Gazette dello Sport'un haberine göre; Nagatomo'ya Serie A ekiplerinden Bologna talip oldu.

Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Japon futbolcu, bu sezon 24 maçta forma giydi ve 2 gol attı. (Hürriyet)

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Nagatomo, Serie A yolcusu
Nagatomo, Serie A yolcusu

Nagatomo, Serie A yolcusu

Galatasaray'ın ikinci devre lisansını çıkarmadığı Yuto Nagatomo'ya İtalya'dan talip çıktı.

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