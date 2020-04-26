Nagatomo, Serie A yolcusu

Galatasaray'da ilk yarıda gösterdiği performansın ardından Fatih Terim'in kararıyla ikinci devre için lisansı çıkartılmayan Yuto Nagatomo için flaş bir gelişme yaşandı.
İtalya basınından La Gazette dello Sport'un haberine göre; Nagatomo'ya Serie A ekiplerinden Bologna talip oldu.
Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Japon futbolcu, bu sezon 24 maçta forma giydi ve 2 gol attı. (Hürriyet)
Galatasaray'ın ikinci devre lisansını çıkarmadığı Yuto Nagatomo'ya İtalya'dan talip çıktı.
Koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler sınırlarını kapatırken, evlerine dönmek için uğraşan bazı yabancı futbolcular da hiç beklemediği zorluklarla karşılaştı.
Portekiz basını, PSV Eindhoven'da forma giyen Bruma'nın Galatasaray'a dönme ihtimali olduğunu yazdı. Aslan'ın eski futbolcusu Bruma, 2017 yılında 15 milyon Euro'ya Leipzig'e transfer olmuştu.
Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Sivas'tan Mert Hakan ile Emre Kılınç için Fenerbahçe resmen harekete geçti. Önümüzdeki sezon Sportif Direktör olacak Emre, Yiğido'nun iki yıldızına, “Gelecek sezon buradasınız beyler. Takımı sizin üzerinize kuracağız” mesajını gönderdi.
G.Saray'da salgının yaratacağı ekonomik krizi azaltmak için önemli bir karar daha alındı.
Fenerbahçe yabancı bir teknik adamı göreve getirmenin planlarını yapıyor. Önemli birkaç çalıştırıcı ile temas kuruldu.
Hollanda Eredivisie'de sezonun iptalinin ardından ekonomik anlamda sıkıntı yaşamak istemeyen takımlardan Ajax, yaz döneminde yüksek ücretli bir transfer yapmak istemiyor ve bu doğrultuda da Galatasaray'dan kiralanan Ryan Babel ile yola devam etmeyi düşünüyor.