Nagatomo adım adım Bologna'ya!

AKŞAM
Japon sol bekin, bu hafta içinde İtalya’ya gidebileceği öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcunun mukavelesi sezon sonunda bitiyordu.
3 kulübün raporunda da, ‘Borca batıklık’ ve ‘Şirketin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizlikler saptanmıştır’ şeklinde ifadelere yer verildi. Tablo çok kötü.
34 yaşındaki forvet, Kayseri’ye attığı 2 golün ardından ligde 4 maçtır suskun. Burak, Süper Lig’de son olarak 2014-2015’te 4 hafta gol atamamıştı.
TFF eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Emre Alkin, futbol kulüplerine bütçe limiti getirilmesini doğru ancak amacına ulaşılması için mutlaka ve sulandırılmadan uygulanması gereken bir karar olarak nitelendirdi.
SARACCHİ sonrasında takımdan ayrılması beklenen Nagatomo, Bologna’yla anlaşma sağladı.
G.Saray ve Arda Turan’ın yolları kesişebilir. Uzun süren belirsizlik yakında bitebilir. Fatih Terim onu çok istiyor. Taraftar ise konuyla alakalı ikiye bölünmüş durumda.
Galatasaray'ın Tottenham'da son 4 haftadır Jose Mourinho tarafından kadroya alınmayan Juan Foyth'u kiralamak istediği iddia edilmişti.
Golleri, kırmızı kartı ve heyecanıyla Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea ile Arsenal arasındaki Londra derbisi 2-2 sona erdi.