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aksam.com.tr
  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 08:00
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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 08:00

Nagatomo adım adım Bologna'ya!

Nagatomo adım adım Bologna'ya!

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SARACCHİ sonrasında takımdan ayrılması beklenen Nagatomo, Bologna’yla anlaşma sağladı.

AKŞAM

Japon sol bekin, bu hafta içinde İtalya’ya gidebileceği öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcunun mukavelesi sezon sonunda bitiyordu. 

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3 büyük risk altında!
3 büyük risk altında!

3 büyük risk altında!

3 kulübün raporunda da, ‘Borca batıklık’ ve ‘Şirketin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizlikler saptanmıştır’ şeklinde ifadelere yer verildi. Tablo çok kötü.

Burak Yılmaz'ın 4 haftalık suskunluğu
Burak Yılmaz'ın 4 haftalık suskunluğu

Burak Yılmaz'ın 4 haftalık suskunluğu

34 yaşındaki forvet, Kayseri’ye attığı 2 golün ardından ligde 4 maçtır suskun. Burak, Süper Lig’de son olarak 2014-2015’te 4 hafta gol atamamıştı.

'Disiplini sulandırmayın'
'Disiplini sulandırmayın'

'Disiplini sulandırmayın'

TFF eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Emre Alkin, futbol kulüplerine bütçe limiti getirilmesini doğru ancak amacına ulaşılması için mutlaka ve sulandırılmadan uygulanması gereken bir karar olarak nitelendirdi.

Galatasaray'da bir ayrılık daha!
Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Galatasaray'da bir ayrılık daha!

SARACCHİ sonrasında takımdan ayrılması beklenen Nagatomo, Bologna’yla anlaşma sağladı.

9 yıl sonra geri dönüş
9 yıl sonra geri dönüş

9 yıl sonra geri dönüş

G.Saray ve Arda Turan’ın yolları kesişebilir. Uzun süren belirsizlik yakında bitebilir. Fatih Terim onu çok istiyor. Taraftar ise konuyla alakalı ikiye bölünmüş durumda.

Fatih Terim Arjantinli yıldızı Cimbom'a istememiş!
Fatih Terim Arjantinli yıldızı Cimbom'a istememiş!

Fatih Terim Arjantinli yıldızı Cimbom'a istememiş!

Galatasaray'ın Tottenham'da son 4 haftadır Jose Mourinho tarafından kadroya alınmayan Juan Foyth'u kiralamak istediği iddia edilmişti.

Nefesleri kesen Londra derbisinde kazanan yok
Nefesleri kesen Londra derbisinde kazanan yok

Nefesleri kesen Londra derbisinde kazanan yok

Golleri, kırmızı kartı ve heyecanıyla Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea ile Arsenal arasındaki Londra derbisi 2-2 sona erdi.
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