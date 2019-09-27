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Nagatomo 11'de

Nagatomo 11'de

G.Saray’da 12 yabancı sınırı nedeniyle F.Bahçe derbisinde tribüne kimin çıkacağı merak konusu oldu. Japon sol bek, 11’de yer alacak

AKŞAM

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim’in sol bekte Ömer’e yer verip Nagatomo’yu kadroya almayacağı iddia edilmişti. Ancak taktik antrenmanlarda bu durumun tam tersi ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının, geri dörtlüyü Mariano-Marcao-Luyindama ve Nagatomo’dan oluşturacağı ifade edildi.

BABEL KOZU

Kısacası derbide Japon sol bek 11’de yer alacak. Falcao da ileri uçta bulunacak. Ancak Rumen golcü Andone, tribüne çıkacak. Fatih Terim, duruma göre santrfor özellikleri taşıyan Babel’i bu bölgede kullanabileceğini düşünüyor. Donk veya Lemina’dan biri maçı tribünden takip edecek. Fiziksel eksiği bulunan Lemina bu durumda ilk seçenecek olacak.

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