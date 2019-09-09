Nadal-Medvedev finali nefes kesti! ABD Açık'ta şampiyon Nadal

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

New York'taki Arthur Ashe Stadı'nda düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasında, Nadal ile Medvedev karşı karşıya geldi. Yaklaşık 5 saat süren tarihi maçı 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 kazanan 33 yaşındaki Rafael Nadal, turnuvayı birinci sırada tamamladı.

Nadal bu sonuçla, 19'uncu grand slam ve 4'üncü ABD Açık şampiyonluğunu elde etti. 23 yaşındaki Medvedev ise kariyerinde ilk kez grand slam finali oynayarak önemli bir başarıya imza attı.





Daniil Medvedev, uzun yıllar sonra bir grand slam finalinde maçı 2-0'dan 2-2'ye getiren nadir tenisçilerden biri olarak kayıtlara geçti. Medvedev, 2000 yılında ABD Açık'ı kazanan Rus tenisçi Marat Safin'in ardından bu turnuvada finale ulaşan bir diğer Rus sporcu olarak tarihe geçmişti.

Bu maç öncesi İspanyol raket Rafael Nadal, dünya sıralamasında 2'nci, 23 yaşındaki Medvedev ise 5'inci sırada yer alıyordu. ATP sıralamasında ilk sırada Djokovic yer alıyor.

3.8 MİLYON DOLAR

Nadal kazandığı bu zaferle 3.8 milyon dolarlık para ödülünün de sahibi oldu.





ABD'IN AÇIK'IN ENLERİ

Bu maç öncesi tablo şöyleydi:



Geçen yıl tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda ise Naomi Osaka'nın şampiyon olduğu ABD Açık Tenis Turnuvası'na ait öne çıkan istatistikler şöyle:

Teklerde en fazla kazananlar

Erkekler:

*Richard Sears (ABD), *Bill Tilden (ABD), *Bill Larned (ABD) - 7 kez

Jimmy Connors (ABD), Pete Sampras (ABD), Roger Federer (İsviçre) - 5

John McEnroe (ABD) - 4

Kadınlar:

*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 8 kez

*Helen Wills (ABD) - 7

Chris Evert (ABD), Serena Williams (ABD) - 6

Üst üste en fazla kazananlar

Erkekler:

*Richard Sears (ABD) - 7 kez

*Bill Tilden (ABD) - 6

Roger Federer (İsviçre) - 5

Kadınlar:

Chris Evert (ABD) - 4 kez

*Helen Jacobs (ABD) - 4

*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 4

Son 10 yılın kazananları

Erkekler:

2018 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2017 - Rafael Nadal (İspanya)

2016 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)

2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2014 - Marin Cilic (Hırvatistan)

2013 - Rafael Nadal (İspanya)

2012 - Andy Murray (Büyük Britanya)

2011 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2010 - Rafael Nadal (İspanya)

2009 - Juan Martin Del Potro (Arjantin)

Kadınlar:

2018 - Naomi Osaka (Japonya)

2017 - Sloane Stephens (ABD)

2016 - Angelique Kerber (Almanya)

2015 - Flavia Pennetta (İtalya)

2014 - Serena Williams (ABD)

2013 - Serena Williams (ABD)

2012 - Serena Williams (ABD)

2011 - Samantha Stosur (Avustralya)

2010 - Kim Clijsters (Belçika)

2009 - Kim Clijsters (Belçika)