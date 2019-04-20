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Nadal yarı finalde veda etti

Nadal yarı finalde veda etti

Monte Carlo Tenis Turnuvası'nda mücadele eden dünya 2 numarası Rafael Nadal, yarı finalde Fabio Fognini'ye 2-0 yenilerek elendi.

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Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tek erkekler yarı finalinde, 2 numaralı seribaşı İspanyol Nadal ile dünya 18 numarası İtalyan Fognini karşılaştı.

Fognini, 1 saat 36 dakika süren mücadelenin ardından Nadal'ı 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek turnuvanın finalinde Sırbistanlı Dusan Lajovic'in rakibi oldu. 31 yaşındaki tenisçi, bu galibiyetle kariyerinde ilk kez ATP Masters 1000 serisi turnuvalarında finale kalma başarısı gösterdi.

Turnuvada daha önce 11 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Nadal'ın yanı sıra dünya 1 numarası Djokovic de Monte Carlo'ya çeyrek finalde veda etmişti.

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