Naci Ünüvar Ajax formasıyla ilk maçında gol attı

Hollanda KNVB Kupası son 16 turu maçında Ajax, evinde Spakenburg'u 7-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırırken karşılaşmaya damga vuran isim Türk asıllı oyuncu Naci Ünüvar oldu. Oyuna 75. dakikada giren 16 yaşındaki oyuncu 86. dakikada penaltıdan attığı golle Ajax tarihinin gol atan en genç ikinci oyuncusu oldu. Ünüvar aynı zamanda Ajax tarihinde resmi maçta görev alan en genç ikinci oyuncu da oldu.

Hollanda KNVB Kupası son 16 turunda Ajax, Spakenburg'u konuk etti.

Ajax rakibini 7-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran takım oldu.

Kırmızı beyazlı ekipte 75. dakikada oyuna giren Naci Ünüvar, 86. dakikada penaltıdan attığı golle skoru tayin eden isim oldu.

Penaltıyı Ünüvar yaptırırken takımın birinci penaltı atıcısı olan Klaas-Jan Huntelaar, atışı genç oyuncunun yapmasını istedi.

Ünüvar, böylelikle Ajax tarihinin gol atan en genç ikinci oyuncusu oldu.

16 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Ajax tarihinde resmi maçta görev alan en genç ikinci oyuncu da oldu.

(Sabah)