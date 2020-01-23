Naci Ünüvar Ajax formasıyla ilk maçında gol attı

Hollanda KNVB Kupası son 16 turunda Ajax, Spakenburg'u konuk etti.
Ajax rakibini 7-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran takım oldu.
Kırmızı beyazlı ekipte 75. dakikada oyuna giren Naci Ünüvar, 86. dakikada penaltıdan attığı golle skoru tayin eden isim oldu.
Penaltıyı Ünüvar yaptırırken takımın birinci penaltı atıcısı olan Klaas-Jan Huntelaar, atışı genç oyuncunun yapmasını istedi.
Ünüvar, böylelikle Ajax tarihinin gol atan en genç ikinci oyuncusu oldu.
16 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Ajax tarihinde resmi maçta görev alan en genç ikinci oyuncu da oldu.
(Sabah)
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