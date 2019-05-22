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  3. Nacer Chadli transferi için Nabil Dirar devrede

Nacer Chadli transferi için Nabil Dirar devrede

Nacer Chadli transferi için Nabil Dirar devrede

Fenerbahçe’nin gündemine aldığı Nacer Chadli transferinde Nabil Dirar devreye girecek.

Gelecek sezonda iddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen Fenerbahçe'de, Ayew ve Valbuena'nın ayrılacak olmasından dolayı kanat transferi gündemde.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında 12 milyon euro bedelle transfer olduğu Monaco'da beklentileri karşılayamayan Nacer Chadli ile temasa geçtiği iddia edildi.

29 yaşındaki Fas asıllı Belçikalı oyuncu için Fenerbahçe'den vatandaşı Nabil Dirar'ın da devreye girdiği ileri sürüldü.

(Sabah)

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