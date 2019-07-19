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  3. Nabil Fekir 25 milyon euro karşılığında Real Betis'e transfer oldu

Nabil Fekir 25 milyon euro karşılığında Real Betis'e transfer oldu

Nabil Fekir 25 milyon euro karşılığında Real Betis'e transfer oldu

Real Betis'in, Nabik Fekir transferi için Lyon ile anlaşmaya vardığı ve Fransız oyuncuyla görüşmelerde sona yaklaştığı belirtildi.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Lyon'dan Nabil Fekir transferinde mutlu sona yaklaştı.

Fransa basınında yer alan habere göre; Real Betis ile Lyon, Nabil Fekir'in transferi için 25 milyon euroya anlaşmaya vardı.

Lyon'un teknik direktörü Sylvinho ise, Fekir ile Real Betis'in sözleşme konusunda pazarlık yaptığını doğruladı.

Sylvinho, "Fekir transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Ne zaman çözüleceğini bilmiyoruz ancak kendisi ve kulüp için mümkün olan en kısa sürede bu işin bitmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Geçmiş dönemde Liverpool'un kapısından dönen Nabil Fekir, kariyerinde çıktığı 193 resmi maçta 69 gol atıp 43 asist yaptı.

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