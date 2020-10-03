Nabil Dirar'ın dünya umrunda değil

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Nabil Dirar'a henüz bir talip çıkmadı. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Faslı futbolcu da durumu pek umursar vaziyette değil. Yönetimin eli kolu bağlandı.

Damien Comolli tarafından sözleşmesi sezon ortasında 2022’ye kadar uzatılan Nabil Dirar, yeni dönemde kafasına görev takılıyor. Sözleşme şartlarını kendi isteği doğrultusunda yüksek tutan, bu sayede kulübün elini kolunu bağlayan Faslı oyuncu, sakatlığını ileri sürüp takıma katılma yönünde çaba harcamıyor.



YÖNETİMİN ELİ KOLU BAĞLANDI

Fenerbahçe'de henüz forma giymediği için ne Fas Milli Takımı’ndan teklif geliyor ne de kulüp takımları bu futbolcuya talip oluyor. Yönetim ise Dirar’ın bu tavrı karşısında eli kolu bağlı beklemeyi sürdürüyor.