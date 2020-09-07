Nabil Dirar ve Zanka gidiyor, 4 oyuncu transfer ediliyor

SAĞ BEK: Bu bölge için Nabil Dirar'ın sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. Dirar'ın ayrılığı sonrası Bayern Münih II'den Mert Yılmaz kadroya katılacak.
STOPER: Marcel Tisserand ve kulübü Wolfsburg ile her konuda anlaşma sağlandı. Bu hafta içerisinde transfere son nokta konulacak. Tisserand gelir gelmez Zanka gidecek.
KANAT: Zahavi ile yapılacak görüşme belirleyici olacak. İsrailli oyuncu Fenerbahçe'nin şartlarını kabul edip, imzayı atarsa, Kalu ismi rafa kalkacak.
SANTRFOR: Nikola Kalinic'in menajerleriyle yapılan görüşme olumlu geçti. Transferin birkaç gün içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
Geride bıraktığımız sezonun flaş ekibi Demir Grup Sivasspor, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil edecek. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Yiğidolar, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'a kancayı taktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, tecrübeli futbolcunun transferini istediğini yönetime ilettiğini açıkladı.
Vedat Muriqi transferi için Lazio ile anlaşan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün ayrılığı sonrası transfer planlarını da netleştirdi.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor transferde hareketli saatler yaşıyor. Son olarak Sparta Prag'dan forvet Benjamin Tetteh'e imza attıran Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'dan Manuel da Costa'yı ve Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Adem Büyük'ü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Ömer Bayram yeni sezon öncesi performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı.
Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılacağı yönünde çıkan söylentilere son noktayı koydu. Kolombiyalı golcü, “İki yıllık sözleşmem daha var, şimdilik kalmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Enzo Roco ile yollarını resmen ayıran Beşiktaş, stoper transferi için gözünü İspanya'ya çevirdi.