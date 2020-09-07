Nabil Dirar ve Zanka gidiyor, 4 oyuncu transfer ediliyor

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İşte Alper Potuk'un yeni takımı! Göztepe derken... İşte Alper Potuk'un yeni takımı! Göztepe derken... Geride bıraktığımız sezonun flaş ekibi Demir Grup Sivasspor, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil edecek. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Yiğidolar, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'a kancayı taktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, tecrübeli futbolcunun transferini istediğini yönetime ilettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de 2 yolcu, 4 de transfer Fenerbahçe'de 2 yolcu, 4 de transfer Vedat Muriqi transferi için Lazio ile anlaşan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün ayrılığı sonrası transfer planlarını da netleştirdi.

Adem Büyük eski takımına dönüyor Adem Büyük eski takımına dönüyor Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor transferde hareketli saatler yaşıyor. Son olarak Sparta Prag'dan forvet Benjamin Tetteh'e imza attıran Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'dan Manuel da Costa'yı ve Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Adem Büyük'ü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

N'oldu sana Ömer! N'oldu sana Ömer! Galatasaray'da Younes Belhanda ve Ömer Bayram yeni sezon öncesi performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı.

Falcao kararını verdi! Gidiyor mu, kalıyor mu? Falcao kararını verdi! Gidiyor mu, kalıyor mu? Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılacağı yönünde çıkan söylentilere son noktayı koydu. Kolombiyalı golcü, “İki yıllık sözleşmem daha var, şimdilik kalmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.