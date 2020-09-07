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aksam.com.tr
  • 07 Eylül 2020 Pazartesi 09:26
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Nabil Dirar ve Zanka gidiyor, 4 oyuncu transfer ediliyor

Nabil Dirar ve Zanka gidiyor, 4 oyuncu transfer ediliyor

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Sabah

Vedat Muriqi transferi için Lazio ile anlaşan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün ayrılığı sonrası transfer planlarını da netleştirdi.

SAĞ BEK: Bu bölge için Nabil Dirar'ın sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. Dirar'ın ayrılığı sonrası Bayern Münih II'den Mert Yılmaz kadroya katılacak.

STOPER: Marcel Tisserand ve kulübü Wolfsburg ile her konuda anlaşma sağlandı. Bu hafta içerisinde transfere son nokta konulacak. Tisserand gelir gelmez Zanka gidecek.

KANAT: Zahavi ile yapılacak görüşme belirleyici olacak. İsrailli oyuncu Fenerbahçe'nin şartlarını kabul edip, imzayı atarsa, Kalu ismi rafa kalkacak.

SANTRFOR: Nikola Kalinic'in menajerleriyle yapılan görüşme olumlu geçti. Transferin birkaç gün içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

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