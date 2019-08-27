Nabil Dirar, Monaco'nun Radamel Falcao'yu bırakmayacağını söyledi

Radio Mars Morocco'ya konuşan Nabil Dirar, Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferi konusunda "Monaco için önemli olan para değildir. Anladığım kadarıyla Falcao'yu tutmak istiyorlar. Eğer Monaco, Falcao'yu tutmaya karar verdiyse ikna eder ve tutar" ifadelerini kullandı.