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  3. Nabil Dirar, Monaco'nun Radamel Falcao'yu bırakmayacağını söyledi

Nabil Dirar, Monaco'nun Radamel Falcao'yu bırakmayacağını söyledi

Nabil Dirar, Monaco'nun Radamel Falcao'yu bırakmayacağını söyledi

Bir dönem Monaco forması da giyen Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Nabil Dirar, Galatasaray’ın Radamel Falcao’yu transfer etme olasılığına dair Fas basınına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Radio Mars Morocco'ya konuşan Nabil Dirar, Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferi konusunda "Monaco için önemli olan para değildir. Anladığım kadarıyla Falcao'yu tutmak istiyorlar. Eğer Monaco, Falcao'yu tutmaya karar verdiyse ikna eder ve tutar" ifadelerini kullandı.

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