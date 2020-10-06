Nabil Dirar, koronavirüse yakalandı

Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Fas Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.
Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Fas Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan Dirar’a yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Nabil Dirar milli takım kadrosundan çıkartılırken, yerine Newcastle Unitedlı futbolcu Achraf Lazaar dahil edildi.
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