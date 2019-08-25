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aksam.com.tr
  • 25 Ağustos 2019 Pazar 00:31
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  • 25 Ağustos 2019 Pazar 00:31

Nabil Dirar: Ersun hocama güveniyorum

Nabil Dirar: Ersun hocama güveniyorum

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Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de galibiyet golünü atan Nabil Dirar, karşlıaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

90+3'te galibiyet golünü getiren Dirar, çok önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizdi.

"İNANMAYA VE KAZANMAYA DEVAM"

Takım olarak inandıklarını söyleyen Nabil Dirar, "Öncelikle bugün gol attığım için çok mutluyum. Özellikle galibiyet golü olduğu için ekstra sevinçliyim. Çok fazla enerji verdik, her şeyimizi sahaya yansıttık. Son dakikalarda rakibi daha fazla ittik ve istediğimizi aldık, golü attık. Takım ve bireysel olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. İnanmaya ve kazanmaya devam ediyoruz." dedi.

"BEN HOCAMA, HOCAM BANA GÜVENİYOR"

Sol bek bölgesinde oynamasına değinen Dirar, "Ben takım oyuncusu olmaya gayret ediyorum. Hocama güveniyorum, hocam da bana güveniyor. İhtiyaç olduğu zaman her yerde oynamaya çalışıyorum ve yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.

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