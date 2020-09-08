Nabil Dirar Belçika'ya

AKŞAM

Fenerbahçe'nin göndermek için uğraş verdiği Nabil Dirar'da yeni bir gelişme yaşandı. Faslı futbolcunun, 2008-2012 yılları arasında formasını terlettiği Club Brugge'e döneceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de, Emre Belözoğlu ile kavga eden ve gözden çıkartılan Nabil Dirar’ın, Belçika ekibi Club Brugge’e döneceği iddia edildi. Fas basını tecrübeli oyuncunun Brugge ile yapığı görüşmelerin olumlu geçtiğini duyurdu. Transfer kısa süre içinde netleşecek.

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