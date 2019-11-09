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  3. Nabil Dirar: 3 puan aldığımız için çok mutluyuz

Nabil Dirar: 3 puan aldığımız için çok mutluyuz

Nabil Dirar: 3 puan aldığımız için çok mutluyuz

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Fenerbahçe'de Faslı oyuncu Nabil Dirar, "Bugün en iyi maçlarımızdan birini çıkartamadık ama 3 puan aldığımız için mutluyum." dedi.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına görüşlerini aktaran 33 yaşındaki kanat oyuncusu, "Bugün en iyi maçlarımızdan birini çıkartamadık ama 3 puan aldığımız için mutluyum. Kasımpaşa maçında en iyi seviyemizde değildik ancak 3 puan önemliydi. Daha iyisini yaparak maksimum puanlar almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geride kalan günlerde sarı-lacivertli takımla sözleşmesini uzatan Dirar, "Herkesin bildiği üzere sahada mücadele etmekten kaçınmam. Çalışırsanız karşılığını alırsınız. Kulüp de ben de sözleşme uzattığımız için mutluyuz. Umarım gelecek dönemlerde daha iyi şeyler başarırız." diye konuştu.

"Bazı hatalarımızı azaltırsak şampiyonluğun en güçlü adayı biziz." diyen Dirar, "Fenerbahçe'nin gerçek yüzünü sonraki maçlarda göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


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