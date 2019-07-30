M'Vila savaşı

AKŞAM
YANN M’Vila için savaş çıktı. Fenerbahçe’nin ve İngiltere’den C.Palace ve West Ham’ın ilgilendiği 29 yaşındaki defansif orta saha için kulübü Saint Etienne, onu kaptırmamak için çözüm üretmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Sarı-Lacivertliler’in, Fransız futbolcuya seneliği 3 milyon eurodan 3 yıllık mukavele önerdiği iddia edilmişti. M’Vila’nın kulübü de yıllık maaşını 2.5 milyon euro üzerine taşımaya karar verdi. Ancak oyuncunun kalma düşüncesi olmadığı belirtildi.
YENİ BİR REKABET İSTİYOR
M’Vila, daha önce İngiltere’de Sunderland ile bir macera yaşamıştı. Ancak oyuncu, İngiltere’de bazı sorunlarla karşılaşmıştı. Fenerbahçe, kulübünde mutsuz olan ve İngiltere’ye sıcak bakmayan M’Vila’yı ikna etmeye en yakın takım gibi duruyor… Sarı-Lacivertliler’in bu hafta içinde ön libero takviyesini bitirmesi bekleniyor.
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