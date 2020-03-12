Müthiş iddia! EURO 2020 koronavirüs sebebiyle İtalya'dan alınıp Türkiye'ye verilebilir

Repubblica Gazetesi'nden Fulvi Bianchi, koronavirüs salgını sebebiyle EURO 2020'nin İtalya'dan alınıp Türkiye'ye verilmesinin UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in planları arasında olduğunu belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs dalga dalga yayılmaya başlarken; şu ana kadar dünyada 8 lig durduruldu, 14 ligde ise maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi. UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki bazı maçların seyircisiz oynanmasına ya da ertelenmesine karar verdi ancak bu önlemler dahi şu an için yetersiz görülüyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi organizasyonunu durdurmak üzere olan UEFA, EURO 2020'nin geleceği için karar aşamasında. İlk kez farklı ülkelerde düzenlenecek olan EURO 2020'nin koronavirüsten dolayı tehlikeye girmesinin ardından farklı opsiyonlar da masaya yatırılmaya devam ediliyor.



1-EURO 2021 olarak revize edelim

2-Haziran'da değil Eylül ayında başlasın

3-EURO 2020 şehirlerini değiştirelim

4-EURO 2020 maçları seyircisiz olsun

UEFA Yönetimi şu anda 4 farklı opsiyon üzerinde çalışsa da en yakın ihtimaller olarak; EURO 2020'nin EURO 2021 olarak düzenlenmesi ve EURO 2020 şehirlerinin değiştirilmesi olarak değerlendiriliyor.

Tam da bu noktada Repubblica'dan Fulvi Bianchi bugünkü yazısında çarpıcı bir yazı kaleme aldı ve EURO 2020'nin İtalya'dan alınarak koronavirüsten daha az etkilenen Türkiye'ye verilebileceğini ifade etti.

EURO 2020 için farklı opsiyonların değerlendirildiğinin altını çizen Bianchi, "EURO 2020 ne olacak? Bu konuda toplantı üstüne toplantı yapılıyor ve EURO 2020'nin kaderi ile ilgili bir toplantı da 13 Mart'ta yapılacak. En ağır basan fikirler; EURO 2020'yi EURO 2021 olarak düzenlemek ancak burada da FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 2022'de Dünya Kupası var. Bir diğer opsiyon, EURO 2020 şehirlerini değiştirmek ve bu konuda da UEFA Başkanı Caferin'in bazı düşünceleri var. Koronavirüsün henüz tam olarak bulaşmaması ve diğer ülkere oranla daha dezenfekte olan ülkeler EURO 2020 için potansiyel aday. EURO 2020'in bir ayağı Roma'dan alınarak Caferin'in de iyi ilişkiler içerisinde olduğu Türkiye'ye verilebilir. Türkiye, zaten EURO 2024 için başvuru yapmıştı ancak bu süreç Almanya'nın zaferi ile sonuçlanmıştı. İstanbul, bu sezon sonunda Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipligi yapacak ve Caferin, Türkiye tarafından her daim desteklendi" ifadelerini kullandı.

HER ŞEY BİR ANDA DEĞİŞEBİLİR

FIFA Yönetim Kurulu Avrupa Temsilcilerinden Evelina Christillin, koronavirüs salgını nedeniyle futbol takviminde her an değişiklik olabileceğini söyledi. İtalyan basınına konuşan Christillin, "Avrupa Birliği bir karar vermeli. UEFA sportif bir kuruluş, bu kararları biz alamayız. EURO 2020 için henüz bir karar verilmedi, belki yarın değişiklik olacaktır. Her saat bir şeyler değişebilir, kesin karar henüz verilmedi. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için de ertelemeler olabilir" dedi.

(Sporx)